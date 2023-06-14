Netflix відкриє ресторан у Лос-Анджелесі. Там подаватимуть страви від шеф-кухарів із популярних кулінарних шоу

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Netflix

Стримінговий сервіс Netflix вирішив відкрити ресторан у Лос-Анджелесі з назвою Netflix Bites, про що повідомляє Variety.

Ресторан розташовується у готелі Short Stories. Там подаватимуть страви від шеф-кухарів із популярних кулінарних шоу. Наприклад, гості зможуть замовити їжу за рецептами Кертіса Стоуна, Мінга Цая та Ендрю Циммерна із передачі Iron Chef: Quest for an Iron Legend.

Netflix

Якщо відвідувачі захочуть скуштувати коктейлі, то в барному меню знайдуть напої від барменів Френкі Соларіка, Джулі Райнер і Кейт Гервін із шоу Drink Masters.

Водночас Bloomberg зауважує, що Netflix Bites працюватиме тимчасово. Він стане частиною експерименту Netflix з просування в офлайні.