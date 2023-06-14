Астрономи знайшли зірку, яка перетворюється на гігантський алмаз

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Mark Garlick /Science Photo Library/Getty Images

Астрономи виявили зірку, яка перебуває у процесі кристалізації в космічний алмаз гігантського розміру. Її назвали HD 190412 C, вона розташована за 104 світлові роки від Землі.

Про це пише Space.

Зірка є білим карликом, тобто HD 190412 C у стані, коли спалила більшу частину свого палива перед руйнуванням. Для зірок, ядра яких складаються переважно з металевого кисню та вуглецю, процес охолодження, що слідує за колапсом, зрештою призведе до кристалізації зірки в гігантський алмаз.

Ілюстрація білого карлика, який перетворюється на алмаз через мільярди років після колапсу. Mark Garlick /Science Photo Library/Getty Images

Однак цей процес займає один квадрильйон років. Квадрильйон — це тисяча трильйонів, а трильйон — це тисяча мільярдів. Зауважимо, що вік Всесвіту становить 13,6 мільярдів років.

Досліджуваний астрономами білий карлик має вік приблизно 4,2 мільярда років, а його температура — 6 300 ℃. Це означає, що процес перетворення на алмаз уже розпочався.