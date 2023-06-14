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Сили ППО збили над Україною три ракети «Калібр» та девʼять дронів Shahed-136/131

Автор:
Анна Холоднова
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Уночі сили ППО знищили над Україною 12 повітряних цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

В Одесі ракета влучила у складське приміщення однієї з торговельних мереж і пошкодила будівлі навколо. Три людини загинули, щонайменше 13 отримали поранення.