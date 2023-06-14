Генштаб: Сили оборони України ліквідували понад 217 тисяч росіян. Яка ситуація на фронті

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Минулої доби у Луганській та Донецькій областях відбулось 28 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Лиманському напрямку росіяни безуспішно наступали в районах Веселого та Роздолівки. На Бахмутському напрямку ворог наступав у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори, успіху не мав. На Марʼїнському напрямку Сили оборони України відбили усі ворожі атаки в районі міста Марʼїнка.

У Запорізькій області російські окупанти продовжують грабувати місцевих. Із селища Очеретувате у напрямку міста Токмак рухалися російські автомобільні колони з награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном.

Водночас на причалах морського порту в Бердянську окупанти вантажать судна викраденим в українських фермерів зерном. Його планують вивезти в росію.

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по скупченнях окупантів та чотири — по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також українські захисники знищили два ворожих дрони оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 680 військових, 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем і засіб ППО. Загалом в Україні вже загинули 217 330 росіян.