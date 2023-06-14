Росіяни атакували Одесу чотирма «Калібрами» з моря. Загинули троє людей, щонайменше 13 поранені
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Одеська міська рада
Уночі росіяни атакували Одесу чотирма «Калібрами» з корабля в Чорному морі, повідомили в ОК «Південь».
Ракета влучила у складське приміщення однієї з торговельних мереж, почалася пожежа. Три співробітники складу загинули, сім отримали поранення.
Пошкоджені також бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, ще шість людей отримали поранення.
Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальна операція триває.