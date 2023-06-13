У Чехії чоловік хотів зірвати прапор України з музею. За це він отримав умовний термін і заборону на перебування у Празі

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У Чехії чоловік на імʼя Ярослав Попелка брав участь в антиурядовому протесті, де закликав зняти український прапор з Національного музею. За це його засудили до чотирьох місяців умовного терміну з півторарічним випробувальним періодом. Також Попелку заборонили перебувати у Празі протягом 18 місяців. Однак рішення не є остаточним.

Про це пишуть České noviny.

Суддя Єва Швіглерова заявила, що Попелка підбурював натовп на протесті «Чехія проти бідності», а після нього ввірватися до музею для вчинення злочину.

Водночас чоловік каже, що не почувається винним, оскільки вважає недоречним прапор України — іноземної держави — на Національному музеї. Мовляв, цей символ «багатьом набридає». Спробу зірвати український прапор він також пояснив своїм переконанням, що Україна відповідальна за вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини в 1968 році.