Швеція оштрафувала Spotify на €5 мільйонів через порушення правил захисту даних ЄС
- Автор:
- Анна Холоднова
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Влада Швеції оштрафувала Spotify за порушення правил захисту даних ЄС. Музичний сервіс має заплатити €5 мільйонів.
Про це пише TechCrunch.
Шведський орган захисту даних IMY вважає, що Spotify недостатньо чітко повідомив користувачам, для чого збирає інформацію про них. Згідно із Загальним регламентом захисту даних ЄС компанії повинні пояснювати це користувачам.
Музичний сервіс оскаржуватиме це рішення.
«Spotify пропонує всім користувачам вичерпну інформацію про те, як обробляються їхні особисті дані. Під час свого розслідування шведський регулятор виявив лише незначні аспекти нашого процесу, які, на його думку, потребують покращення. Однак ми незгодні з рішенням і плануємо подати апеляцію», — заявили в компанії.
- Загальний регламент про захист даних ЄС — це регламент у межах законодавства Європейського Союзу щодо захисту персональних даних усіх осіб у межах ЄС та Європейської економічної зони.
- Наприкінці травня Європейський Союз наклав на Meta рекордний штраф на суму $1,4 мільярда через порушення конфіденційності європейських користувачів. Також суд зобовʼязав Meta припинити передавати дані про європейців до США.