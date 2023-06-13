Перші втрати ЗСУ західної бронетехніки природні й не свідчать про неуспіх контрнаступу. Провідні світові медіа про війну 12 червня

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«Бабель»

Одразу кілька західних медіа звертають увагу на втрати Україною в ході контрнаступу зброї від союзників. І додають, що це природний процес, який не свідчить ані про недбалість ЗСУ, ані про неуспіх наступальної операції. Так CNN звертають увагу на те, що Україна втратила пошкодженими чи знищеними принаймні 16 БМП Bradley ― за даними моніторингового проєкту Oryx. Всього Україна наразі отримала 109 таких БМП. Це, на думку співрозмовників CNN, підтверджує, що така техніка найрезультативніша в комплексі ― разом із бойовою авіацією, що її прикриває, та сучасною артилерією. І першого, і другого в України наразі бракує. З іншого боку, фотографії з фронту вказують, що більшість із 16 цих машин відносно цілі. Це означає, що своє головне завдання вони виконали добре: екіпаж БМП, скоріш за все, залишився неушкоджений. Також, можливо, їх можна буде відремонтувати ― якщо вийде забрати Bradley з лінії вогню.

Колумніст американського Forbes Девід Акс, який ледь не щодня пише про російсько-українську війну й техніку на ній, зазначив, що Україна, скоріш за все, втратила половину з переданих їй Фінляндією танків-розміновувачів Leopard 2R. Ці втрати ЗСУ понесли біля Малої Токмачки ― можливо, тому, що мін, які мав би відгрести цей оснащений схожим на екскаваторний ківшем танк, виявилось забагато, і вони, здетонувавши, вивели техніку з ладу. Втім, за статистикою, пише Акс, близько половини техніки, яка бере участь у штурмі, втрачається. Крім того, не слід забувати, що в українському випадку ЗСУ треба спершу прорвати кілька ліній російської оборони ― і це може виявитися найскладнішим і найбільшим за втратами етапом контрнаступу. А крім Leopard 2R, Україна отримала (і, скоріш за все, ще отримає) чимало аналогічної спецтехніки.

А Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, у колонці для CEPA взагалі вважає, що рішення України задіяти Leopard на таких ранніх етапах контрнаступу могло бути умисним ― щоб надурити росіян і змусити їх стягти до району Оріхова й Токмака побільше своїх сил, натомість успішно вдаривши десь інде. Він запевняє, що зараз можна говорити лише про ранні етапи контрнаступу, адже в боях беруть участь лише три бригади з «від семи до одинадцяти», що мають взяти участь у наступальній операції. Та й ті поки що задіюють бронетехніку в обмеженій кількості. «Кожна бригада ― це близько 250 зразків бронетехніки. Щойно ми побачимо на відносно вузькій лінії фронту 500―700 танків та БМП ― можна говорити, що це і є напрям українського удару», ― впевнений Ходжес. Але не остаточно, адже «навіть це може бути обманкою, розрахованою на те, щоб на неї клюнули у твітері ― і в росії», стверджує він. На цьому етапі українці, на думку Ходжеса, справляються із завданнями контрнаступу добре, а втрати техніки незначні ― та й ту ЗСУ по змозі забирають на ремонт. Очевидно, що втрати будуть навіть за найсприятливішого для українців сценарію, попереджає Ходжес. І ми побачимо ще чимало знищеної ворогом української техніки. Однак наразі він бачить у діях командувача ЗСУ Валерія Залужного чіткий розрахунок. І навіть підрив росіянами Каховської ГЕС може не завадити Україні наступати на Херсонщині, оскільки невідомо, якою буде та територія за тиждень-другий, коли вода зійде, а літнє південне сонце швидко все висушить. Наразі основним слабким місцем України Ходжес бачить відсутність у достатній кількості далекобійної зброї ― і закликає передати Україні снаряди ATACMS.

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