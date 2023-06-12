Телескоп Hubble показав галактику-медузу, яка створює нові зірки у своїх «хвостах»

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ESA/Hubble & NASA, M. Gullieuszik and the GASP team

Космічний телескоп Hubble показав зображення галактики-медузи JO206 за 700 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Водолія.

Про це пише Space.

Медузоподібні галактики виникають під дією тиску газу. Тиск видуває газ у міжгалактичне середовище, спричиняючи спалахи зореутворення вздовж газових хвостів, що схожі на мацаки медуз.

Зафіксована JO206 також активно утворює нові зірки у своїх хвостах — там умови для молодих зірок вважаються екстремальними.

Водночас завдяки зображенням телескопа Hubble астрономи виявили, що утворення зірок у хвостах JO206 відбувається здебільшого так само, як і в основному тілі галактики. Тобто на зореутворення в такому типі галактик не сильно впливає середовище, в якому народжуються зірки.