Норвезькі компанії бойкотують американську кондитерську фірму Mondelez через роботу в росії

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Mondelez

У Норвегії американський кондитерський гігант Mondelez зіткнувся з бойкотом через свою присутність у росії. Тепер компанія хоче обговорити це з представниками норвезького уряду.

Про це пише Reuters.

Авіакомпанії SAS і Norwegian Air, залізнична група SJ, мережа готелів Strawberry, роздрібна мережа Elkjop, транспортна група Fjord Line і Норвезька футбольна асоціація оголосили, що більше не продаватимуть продукції Mondelez.

Компанія — виробник Oreo, Toblerone та десятків інших брендів, широко представлена на ринках Норвегії і Швеції через місцевих виробників шоколаду Freia та Marabou.

Після початку повномасштабної війни росії з Україною Mondelez продовжує вести бізнес у росії, попри протидію співробітників в інших країнах.

Компанії Північної Європи заявили, що вирішили припинити продаж продукції Mondelez через те, що Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло компанію до списку спонсорів війни.

Mondelez заявила, що планує зустрітися з представниками міністерств, щоб пояснити свою позицію, додавши, що вона не продає продукцію російського виробництва в Норвегії. У компанії запевнили, що ведуть «обмежену» діяльність у росії, припинили інвестиції та рекламу і засудили війну.