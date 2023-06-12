Росіяни перебазували до Брянської області протикорабельний ракетний комплекс «Бал». Його модернізували для стрільби по сухопутних цілях

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Міністерство оборони Російської Федерації

За даними підпілля, окупанти передислокували до Брянської області рф дивізіон ракетного комплексу «Бал».

Про це повідомили в Центрі національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Береговий ракетний комплекс «Бал». Міністерство оборони Російської Федерації

Ця установка перебуває в складі 11 окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ Чорноморського флоту рф, місце дислокації – Уташ, Краснодарський край. Він призначений для ураження кораблів. Проте через брак ракет «Бал» зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях з береговим ракетним комплексом «Бастіон», який стріляє надзвуковими ракетами «Онікс».

Береговий ракетний комплекс «Бастіон».

На озброєнні комплексу стоять ракети Х-35/35У, які модернізували в 2021 році, збільшивши дальність з 260 до 500 км.