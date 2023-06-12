Нідерланди та Канада подали позов проти Сирії до Міжнародного суду ООН
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Mohammed Hamoud / Contributor
Нідерланди та Канада подають позов проти Сирії до Міжнародного суду ООН. Уряд Башара Асада звинувачують у тортурах.
Про це пише Reuters.
У своїй заяві Канада та Нідерланди стверджують, що «Сирія здійснила незліченну кількість порушень міжнародного права, починаючи принаймні з 2011 року», і попросили суд вжити надзвичайних заходів для захисту тих, кому загрожує катування в Сирії.
Нідерланди та Канада прагнуть притягнути уряд президента Башара Асада до відповідальності за грубі порушення прав людини та тортури — відповідно до Конвенції ООН проти тортур, яку Дамаск ратифікував у 2004 році.
- У Сирії з 2011 року триває громадянська війна. Вона розпочалася як локальне громадянське протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулися не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання і світові держави.
- Основні учасники конфлікту — регулярні військові формування, які виступають на боці президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.
- У 2020 році росія заблокувала численні спроби в Раді Безпеки ООН передати справу про порушення прав людини в Сирії до Міжнародного кримінального суду.