Нідерланди та Канада подали позов проти Сирії до Міжнародного суду ООН

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Mohammed Hamoud / Contributor

Нідерланди та Канада подають позов проти Сирії до Міжнародного суду ООН. Уряд Башара Асада звинувачують у тортурах.

Про це пише Reuters.

У своїй заяві Канада та Нідерланди стверджують, що «Сирія здійснила незліченну кількість порушень міжнародного права, починаючи принаймні з 2011 року», і попросили суд вжити надзвичайних заходів для захисту тих, кому загрожує катування в Сирії.

Нідерланди та Канада прагнуть притягнути уряд президента Башара Асада до відповідальності за грубі порушення прав людини та тортури — відповідно до Конвенції ООН проти тортур, яку Дамаск ратифікував у 2004 році.