Україна і Молдова побудують міст через Дністер у районі пунктів Ямпіль та Косеуць

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Україна і Молдова побудують міст через річку Дністер у районі населених пунктів Ямпіль (Вінницька область) та Косеуць (Сороцький район).

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, сторони підписали відповідну угоду про будівництво.

«Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністровʼя», — заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Загальна довжина мосту становитиме понад 1,4 км і матиме дві смуги руху. Він розвантажить пункт пропуску «Могилів-Подільський — Отач» і стане альтернативою паромній переправі на прикордонному переході «Ямпіль — Косеуць», яка не працює впродовж кількох років і вже давно не відповідає вимогам часу і реальним потребам жителів обох держав.