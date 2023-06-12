У Харкові від розриву снаряда загинули двоє курсантів-рятувальників. Начальник кафедри отримав підозру

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Начальник однієї з кафедр Національного університету цивільного захисту отримав підозру через загибель двох курсантів-рятувальників.

Про це Харківська обласна прокуратура повідомила 12 червня.

Начальника кафедри підозрюють за статтею 119 Кримінального кодексу — вбивство двох людей через необережність.

31 травня у Харківському районі загинули двоє курсантів-рятувальників 22 та 21 років. Це сталось у приміщенні гуртожитку, де нині живуть і навчаються курсанти. Смерть студентів настала через вибух артснаряда калібром 152 мм. Ще один 20-річний курсант отримав поранення.

Слідство встановило, що начальник кафедри приніс до навчального корпусу цей снаряд та залишив його в одному з приміщень, де перебували курсанти. Потім він дав вказівку студентам розібрати цей снаряд до 6 червня.

Очільник поліції Харківської області Сергій Болвінов зазначив, що вибухнув артснаряд до САУ «Піон».

«Суспільне.Харків» із посиланням на свої джерела пише, що вибух стався, коли курсанти «намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж».