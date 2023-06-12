Розвідка: росія готує техногенну катастрофу в окупованому Криму

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Гусаков Вячеслав / УНІАН

У тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення.

Про це повідомляє українська розвідка.

ГУР зазначає, що через підрив Каховської ГЕС процеси виробництва на заводі «Кримський титан» в Армянську порушені до критичного рівня.

«Відновити роботу в мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території тимчасово окупованого Армянська поширюється інформація про ймовірну зупинку «Кримського титану», — зазначає розвідка.

За їхніми даними, окупанти мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також складають вибухівку на заводській та прилеглій території.

«Теракт на підприємстві «Кримський титан», до якого готуються російські загарбники, означає штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками. На холодильному обладнанні заводу використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від сторони вітру, накриє прилеглі райони за пів години», — додають розвідники.

Під загрозою передусім опиниться окупований Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини.

Зазначимо, що до російської анексії Криму це підприємство було найбільшим виробником діоксиду титану в Східній Європі.