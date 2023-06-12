Росіяни підірвали дамбу біля Новодарівки Запорізької області — це не вплине на контрнаступ
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- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Російські окупанти підірвали греблю в районі Новодарівки Запорізької області. Однак це не вплине на наступ ЗСУ, повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.
За його словами, противник використовує будь-які засоби, щоб не допустити прориву своєї оборони у Запорізькій області.
Він зазначив, що після підриву Каховської гідроелектростанції росіяни знищують греблі дрібніших водосховищ.
«У нас є інформація, що біля населеного пункту Новодарівка ворог підірвав дамбу, і це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли. На ведення наступальних дій сил оборони Таврійського спрямування це не впливає», — сказав Шершень.
- Новодарівка — село в Україні, у Малинівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області. Населення становить 51 людину.