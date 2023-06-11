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Космічна компанія Ілона Маска SpaceX взяла на роботу 14-річного розробника. Кайрен Квазі приєднається до команди, яка працює над програмним забезпеченням для супутників Starlink.

Про це пише Insider.

Кайрен Квазі приєднається до команди розробників програмного забезпечення для супутників Starlink на посаді Software Engineer (програміст).

Раніше, до SpaceX, Квазі вже проходив стажування в Intel, де брав участь у дослідженнях штучного інтелекту, а у 2022 році стажувався в компанії Blackbird.AI, яка працює у сфері кібербезпеки.

Підліток нещодавно закінчив Університет Санта-Клари в Каліфорнії, де отримав диплом бакалавра. Він став наймолодшим випускником в історії закладу, який засновано 1851 року. На навчання його туди взяли у віці 11 років. Квазі ще дитиною випереджав шкільну програму.