Шойгу зобовʼязав усі добровольчі формування рф підписати контракт із Міноборони. Пригожин сказав, що «ПВК Вагнера» цього не робитиме

Новини

Reuters

Міністр оборони росії Сергій Шойгу підписав указ, яким зобовʼязав усі «добровольчі загони» до 1 липня підписати контракт із Міноборони. Про які саме загони мова, на сайті російського відомства не йдеться, проте «добровольцями» неодноразово називали бійців «ПВК Вагнера».

Заступник міністра оборони Микола Панков пояснив це «підвищенням ефективності застосування добровольчих формувань у складі Об’єднаного угруповання військ». Саме ж рішення визначає порядок організації діяльності добровольчих організацій.

У Міноборони вважають, що це дозволить надати формуванням необхідного правового статусу та розширить можливості комплектування підрозділів. При цьому окремі «добровольці» мають можливість підписати індивідуальні контракти як із загонами, так і з Міноборони безпосередньо.

Засновник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин уже заявив, що «ніяких контрактів із Шойгу» не підписуватиме.

Він додав, що його структура узгоджує свої дії з командирами підрозділів Збройних сил рф і є «високоефективною структурою». «На жаль, такої ефективності більшість військових частин не має, і саме через те, що Шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями. Те, що може статися після цього наказу, — нам не даватимуть озброєння та боєприпаси. Розберемося, як кажуть, коли грім гряне, прибіжать і принесуть озброєння та боєприпаси з проханням «допоможіть», — заявив Пригожин.