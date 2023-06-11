Астрономи показали зірку в сузірʼї Трикутника, яка незабаром вибухне і стане надновою

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NASA

Зірка WR 124 у сузірʼї Трикутника почала випромінювати новий сигнал, якого не було, коли її вперше помітили в 2018 році.

Про це пише Space.

Новий сигнал вказує на те, що зірка, маса якої в 25 разів перевищує масу Сонця, незабаром вибухне і перетвориться на наднову І типу.

Зображення телескопу «Джейс Вебб». NASA

Астрономи вперше виявили WR 124 у 2018 році за допомогою обсерваторії Кека, розташованої на вершині вулкана Мауна-Кеа на Гаваях. Тоді зірка мала три лінії випромінювання. Під час їхніх подальших спостережень у 2022 році зірка продемонструвала ще одну лінію випромінювання. Нині WR 124 наближається до кінця свого 10-мільйонного життєвого циклу.

«Дійсно цікаво, що ми змогли побачити фактичну зміну в спектрі обʼєкта всього за чотири роки», — зазначила учасниця дослідження, аспірантка Університету Тафтса Олівія Гонт.

За даними NASA, у галактиці Чумацький Шлях є лише 200 таких зірок, як WR 124. Астрономи підозрюють, що їх може бути ще 1 000 або 2 000, але вони закриті густими згустками пилу.