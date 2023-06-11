На Львівщині ​​потужні зливи підтопили два райони. ДСНС врятувала понад сотню людей

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Львівська обласна державна адміністрація

​​Через потужні зливи, які пройшли 10 червня, та стікання гірських річок постраждали два райони Львівської області — Дрогобицький і Стрийський.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

У Східниці Дрогобицького району розтеклася річка Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 метра. По всій протяжності річки розмиті береги.

Затоплені шість вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені пʼять місцевих мостів. З 16 домогосподарств рятувальники відкачували воду.

Газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. Дві третини мешканців все ще без світла. Державна служба з надзвичайних ситуацій врятувала 45 людей. Серед них вісім дітей. У селах Новий Кропивник і Перепростиня пошкоджені мости.

У Підгородці та Уричі Стрийського району підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили. Обʼїзд забезпечений. Козицький показав наслідки зливи у селі Урич.

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Із заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них 44 дитини. Частина з них вирушила додому залізницею, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі.

Жертв та постраждалих немає. Рятувальні роботи тривають.