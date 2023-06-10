У Львівській області піднявся рівень води в річці Східничанка, підтоплені 40 будинків

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У Львівській області, у селищі Східниця Дрогобицького району через сильні дощі піднявся рівень води в річці Східничанка, підтоплено 40 будинків.

Про це ввечері 10 червня повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький та видання Zaxid.net.

У селі Урич Стрийського району розмита дорога. На дорозі є повалені дерева, частково обвалився міст через річку, заблокувавши виїзд із села.