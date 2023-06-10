У Південній Африці вперше у світі пересадили дзьоб стервʼятнику

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У Південній Африці провели першу у світі пересадку дзьоба стервʼятнику. Про це повідомляє газета Bild.

Птаха збила машина на північному заході Південної Африки. Він втратив око і в нього відламався дзьоб — майже смертний вирок, бо хижий птах більше не міг їсти падаль. У дикій природі він би помер від голоду. Однак птаха передали на ветеринарний факультет Преторійського університету.

Дві спроби прикріпити грифу штучного акрилового дзьоба не увінчалися успіхом — вони були недостатньо міцними і ламалися під час їжі. Тоді в німецької лікарки Каті Кеппель зʼявилася інша ідея: у них ще для досліджень був мертвий стервʼятник у морозильній камері, у нього і взяли шматок дзьоба.

Перша у світі пересадка дзьоба стервʼятнику тривала 30 хвилин. Дзьоб убитоого птаха шістьма гвинтами прикріпили до дзьоба пораненого стервʼятника. Після операції вже минув місяць, птах вже їсть своїм новим дзьбом. Фахівці кажуть, що за кілька років у грифа виросте новий дзьоб, тоді протез можна буде зняти.

Білоспинним стервʼятникам загрожує зникнення: із 270 тисяч птахів на півдні Африки у 1992 році сьогодні залишилося лише близько 40 тисяч. Стервʼятник із новим дзьобом теж має сприяти збереженню виду. Але оскільки він втратив очі через аварію, його не можна випускати на волю. Наразі план полягає в тому, щоб знайти для нього партнерку у притулку, з якою він може стати батьком потомства. Потім маленьких стервʼятників відпустять у дику природу.