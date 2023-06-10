У Колумбії знайшли дітей, які прожили у джунглях 40 днів після авіатрощі

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У Колумбії в лісу знайшли живими чотирьох дітей, які вижили в авіакатастрофі і провели в амазонських джунглях 40 днів. Дітям — 13, 9, 4 та 1 рік.

Президент Колумбії Густаво Петро сказав, що порятунок братів і сестер став «радістю для всієї країни». Мати дітей та два пілоти загинули. Їхній легкий літак розбився у джунглях 1 травня.

BBC пише, що дітей гвинтокрилами доставили до столиці країни Боготи, далі їх доправили до лікарні для подальшого лікування.

Бабуся дітей Фатіма Валенсія розповіла, що старша із чотирьох дітей звикла наглядати за трьома іншими, коли їхня мати була на роботі, і це допомогло їм вижити у джунглях.

«Вона дала їм борошно та хліб із маніоки, якісь фрукти — вони знають, що їм потрібно їсти», — розповіла бабуся.

Літак Cessna 206, на якому діти та їхня мати подорожували, летів з Араракуари у Сан-Хосе-дель-Ґуавʼяре. Потім у літака відмовив двигун. Тіла трьох дорослих знайшли на місці аварії, однак діти вижили та забрели у тропічний ліс у пошуках допомоги.

Дітей шукали з травня. Тоді рятувальники знайшли дитячу пляшечку, ножиці, гумку для волосся та імпровізований притулок. Також рятувальники знайшли невеликі сліди, що змусило пошукову групу припустити, що діти ще живі й перебувають у лісі. Про порятунок дітей спочатку помилково повідомили в середині травня.