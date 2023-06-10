Канада виділяє Україні нову військову допомогу. У списку — ракети для ППО і снаряди
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
UN Women / Flickr
Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів канадських доларів (близько $400 мільйонів).
Про це 10 червня під візиту до Києва оголосив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.
У списку — 287 додаткових ракет АІМ-7 Sparrow для ППО і 10 тисяч снарядів калібру 155 мм.
Також Канада до 2026 року продовжує мандат військової тренувальної місії UNIFIER, у межах якої за 8 років пройшли підготовку вже понад 35 тисяч українських військових. Окрім цього,Канада візьме участь у підготовці українських пілотів винищувачів.
- 10 червня з неанонсованим візитом до України приїхав премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо. Це вже другий візит Трюдо до України після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Востаннє Трюдо відвідував Україну у травні 2022 року.