Канада виділяє Україні нову військову допомогу. У списку — ракети для ППО і снаряди

Новини

UN Women / Flickr

Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів канадських доларів (близько $400 мільйонів).

Про це 10 червня під візиту до Києва оголосив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.

У списку — 287 додаткових ракет АІМ-7 Sparrow для ППО і 10 тисяч снарядів калібру 155 мм.

Також Канада до 2026 року продовжує мандат військової тренувальної місії UNIFIER, у межах якої за 8 років пройшли підготовку вже понад 35 тисяч українських військових. Окрім цього,Канада візьме участь у підготовці українських пілотів винищувачів.