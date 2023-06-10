Прем’єр Канади Трюдо прибув до Києва з неанонсованим візитом

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 10 червня прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

«Ласкаво просимо в Україну, пане премʼєр-міністре Джастіне Трюдо», — написав Мельник і оприлюднив фото із зустрічі Трюдо на вокзалі в Києві.

Премʼєр-міністр Канади перебуває в Україні разом із віцепремʼєр-міністром Христею Фріланд, яка має українське походження.

У квітні Міністерство оборони Канади оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 39 мільйонів канадських доларів (понад $28,8 мільйона). У відомстві додали, що всі вісім бойових танків Leopard 2, переданих Канадою Україні, доставили до Польщі, а Канада направила трьох інструкторів для навчання українських танкістів.