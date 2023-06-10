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Україна на Вільнюському саміті отримає алгоритм вступу до НАТО, заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

За його словами, на саміті в липні країни НАТО «вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано».

Гаврилов вважає, що проблем не буде, попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу.

«Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче, у певному форматі», — сказав він.

«Уже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо, протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО», — додав заступник міністра.

Вступ України до ЄС і НАТО

Верховна Рада і Європарламент 16 вересня 2014 року синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. Першого вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Стратегічний курс на членство України в Євросоюзі й НАТО закріплено в Конституції з лютого 2019 року.

За чотири дні після початку повномасштабного вторгнення росії, 28 лютого 2022 року, Україна подала заявку на вступ у Європейський Союз за спеціальною процедурою. Незабаром такі заявки подали Грузія і Молдова.

Сімнадцятого червня Єврокомісія рекомендувала надати статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові, а також висунула низку умов, які Україна має виконати перед початком переговорів про вступ до Євросоюзу.

Уже 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де Україні та Молдові надали статус кандидата.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 27 квітня заявив, що Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які їй надали під час набуття статусу кандидата, і буде готова розпочати переговори про вступ до ЄС наприкінці 2023 року.