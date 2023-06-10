Експремʼєр Британії Борис Джонсон іде з парламенту через вечірку під час пандемії

Новини

WPA Pool / Pool / Getty Images

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився від мандата депутата Палати громад британського парламенту через скандал з вечірками на Даунінг-стріт у розпал пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

Причиною відставки стали висновки опублікованої раніше цього ж дня доповіді комітету з привілеїв Палати громад, яка розслідувала обставини організації вечірок у резиденції премʼєра під час локдауну, запровадженого під час пандемії.

Після відставки з посади премʼєра влітку 2022 року Джонсон залишався депутатом від одного з лондонських округів, який він представляв у Палаті громад. Тепер там проведуть дострокові вибори.

Автори доповіді дійшли висновку, що Джонсон навмисне вводив парламент в оману. Колишній премʼєр це заперечує. Він звинуватив авторів доповіді в політичній упередженості. Джонсон не заявив, що йде з політики. Не повідомлялося, чи він знову балотуватиметься.

«Було ясно, що комітет сповнений рішучості використовувати судовий розгляд проти мене, щоб вигнати мене з парламенту. Вони досі не надали жодних доказів того, що я свідомо чи з необережності ввів Палату громад в оману. Я не брехав», — заявив Джонсон.

Політик звинуватив голову комітету Харрієт Харман з лейбористської партії в упередженості.