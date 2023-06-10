Експремʼєр Британії Борис Джонсон іде з парламенту через вечірку під час пандемії
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
WPA Pool / Pool / Getty Images
Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився від мандата депутата Палати громад британського парламенту через скандал з вечірками на Даунінг-стріт у розпал пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє ВВС.
Причиною відставки стали висновки опублікованої раніше цього ж дня доповіді комітету з привілеїв Палати громад, яка розслідувала обставини організації вечірок у резиденції премʼєра під час локдауну, запровадженого під час пандемії.
Після відставки з посади премʼєра влітку 2022 року Джонсон залишався депутатом від одного з лондонських округів, який він представляв у Палаті громад. Тепер там проведуть дострокові вибори.
Автори доповіді дійшли висновку, що Джонсон навмисне вводив парламент в оману. Колишній премʼєр це заперечує. Він звинуватив авторів доповіді в політичній упередженості. Джонсон не заявив, що йде з політики. Не повідомлялося, чи він знову балотуватиметься.
«Було ясно, що комітет сповнений рішучості використовувати судовий розгляд проти мене, щоб вигнати мене з парламенту. Вони досі не надали жодних доказів того, що я свідомо чи з необережності ввів Палату громад в оману. Я не брехав», — заявив Джонсон.
Політик звинуватив голову комітету Харрієт Харман з лейбористської партії в упередженості.
- Комітет із привілеїв парламенту за підсумками розслідування рекомендував відсторонити Джонсона від посади на понад 10 днів. Це могло призвести до петиції про відкликання та повторних виборів у його виборчому окрузі. Але Джонсон вирішив піти за власним бажанням.
- Наприкінці 2021 року в низці публікацій у британській пресі стверджували, що на Даунінг-стріт в умовах суворого локдауну відбувалися вечірки. Спершу Джонсон заперечував таке порушення, та потім мусив визнати, що це правда. У березні під час слухань у парламентському комітеті з питань привілеїв колишній прем’єр-міністр Британії заявив, що не обманював членів парламенту, говорячи про проведення вечірок на Даунінг-стріт під час локдауну. І додав, що одна з таких зустрічей, де він був із келихом вина, була «абсолютно необхідною для робочих цілей».