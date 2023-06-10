В Одесі уламки дрону поцілили в багатоповерхівку. Є загиблі

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В Одесі внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів-камікадзе типу Shahed влучили в квартиру багатоповерхівки, що викликало пожежу. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.

Я повідомляє оперативне командування «Південь», попередньо, троє людей загинули і понад 10 дістали поранення.