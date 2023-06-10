В Одесі уламки дрону поцілили в багатоповерхівку. Є загиблі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В Одесі внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів-камікадзе типу Shahed влучили в квартиру багатоповерхівки, що викликало пожежу. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.
Я повідомляє оперативне командування «Південь», попередньо, троє людей загинули і понад 10 дістали поранення.
- В ніч на 10 червня росія вчергове атакувала Україну дронами-камікадзе. Під час першої тривоги близько 00:20 місцеві медіа повідомили про вибух в Одесі. Згодом там почали публікувати фотографії пошкодженого багатоквартирного будинку.