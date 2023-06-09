OSINT-спільнота визначила місце влучання ракет Storm Shadow на Арабатській Стрілці

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Сили оборони України, ймовірно, уразили штаб окупаційних військ «Дніпро» на Арабатській Стрілці, куди у квітні приїздив путін.

Такого висновку дійшли OSINT-аналітики, які за геолокацією визначили місця ударів.

Вони вважають, що удар завдали франко-британськими крилатими ракетами Storm Shadow.

Штаб був розташований на території бази відпочинку «Бригантина» в селі Щасливцеве — майже за 140 кілометрів від лінії фронту.

Також вибух пролунав на території табору «Буревісник»

Це підтверджують збіги орієнтирів на місцевості, що були продемонстровані на відео візиту і фігурували в матеріалах очевидців.