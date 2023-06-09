Суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Бердянської виправної колонії № 77 Максиму Чукіну. Він катував увʼязнених

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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екскерівнику Бердянської виправної колонії № 77 Максиму Чукіну та його заступнику Максиму Коротичу — тримання під вартою на 60 діб без права на заставу. Обох звинувачують у катуванні ув’язнених.

Про це повідомляє ГО «Захист вʼязнів України».

Восьмого червня 2023 року ДБР разом з Офісом генпрокурора затримали колишніх керівників Бердянської виправної колонії, які жорстокими катуваннями вибивали з увʼязнених гроші.

Їх підозрюють у катуванні ув’язнених і вимаганні коштів у їхніх рідних за припинення знущань.

Підозрювані замотували увʼязнених у мокрий матрац і доводили до стану удушення, затискаючи обличчя. Також били пластиковою або дерев’яною палицею по стопах, сідницях, відбивали фаланги пальців рук. Били кулаком по хребцях шиї, від яких потерпілі на мить втрачали координацію або взагалі непритомніли, викручували руки за спиною.

Ще одним видом катувань було занесення під нігті грибкових інфекцій забрудненою швейною голкою. Вони також звʼязували увʼязнених і змушували довго стояти в одному положенні протягом 12 годин і навіть більше.

При цьому вони вимагали від членів родин потерпілих кошти за уникнення таких катувань, повідомляє Офіс генпрокурора.