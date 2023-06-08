Росіяни обстріляли Херсонщину керованими авіабомбами — загинула жінка

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На Херсонщині від чергового ворожого обстрілу загинула жінка — вона опинилась під завалами будинку. Ще один місцевий житель травмований.

Прокуратура встановила, що о 15:30 російська армія обстріляла Бериславський район керованими авіабомбами.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).