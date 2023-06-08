Опитування: 95% українців вважають, що Україна відібʼє напад росії

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Результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг» показали, що 95% українців вірять у відбиття нападу російської армії. Протилежної думки дотримується лише 3% респондентів.

37% громадян думають, що для перемоги над агресором силам оборони України знадобиться ще пів року або рік.

25% опитаних припускають, що поразка росії станеться більше ніж за рік.

16% українців вважають, що Україна переможе протягом найближчих місяців.

Ще 18% респондентів вагалися з відповіддю.

Опитування проводили 1–2 червня серед громадян України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму й Донбасу, а також територій, де немає українського мобільного звʼязку. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Загалом опитано 1 тис. респондентів методом телефонних інтервʼю з використанням компʼютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю — 0,95: не більше ніж 3,1%.