Реформу Нової української школи запровадять для 5—9 класів

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Реформу Нової української школи буде запроваджено для 5—9 класів.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Розвиток людського капіталу — один із десяти пріоритетів уряду на цей рік. Основні напрямки: сучасна та безпечна освіта, а також доступна та якісна медицина. Обидва вектори в нових реаліях потребують сучасних підходів та трансформації», — наголосив він.

В уряді відбулася нарада щодо нової якості освіти, Шмигаль спілкувався з віцепремʼєром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, міністром освіти Оксеном Лісовим та іншими стейкхолдерами.

«Продовжуємо реформу Нової української школи. Запроваджуємо для 5—9 класів. Нас чекає багаторічне відновлення України, тому важливо мати якісних спеціалістів у різних сферах», — наголосив премʼєр.