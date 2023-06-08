Руйнування Каховської ГЕС може змінити екологічний баланс назавжди. Провідні світові медіа про війну 7 червня

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«Бабель»

The Washington Post намагається проаналізувати екологічні наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. І хоча всі ці дані й прогнози є попередніми, опитані виданням експерти змальовують похмуру картину. Частину наслідків ― мор риби у змілілому водосховищі ― можна спостерігати вже сьогодні. Менш очевидне те, що в намулі з дна Каховського водосховища десятиліттями зберігалися різні токсини і навіть потенційно радіоактивні частки з часів аварії на ЧАЕС. Тепер є чималі шанси, що вони забруднять воду й території нижче за течією. Також паводок забруднить південь Херсонщини хімікатами з полів та промислових підприємств, які зараз затопило водою. Якою буде ця суміш і як вона відобразиться на здоровʼї людей і тварин, зараз годі прогнозувати.

Іншим наслідком є те, що для значної кількості населення зникне можливість отримувати питну воду звичним шляхом ― із водозаборів Дніпра. Це можна компенсувати викачуванням підземних вод, але досить швидко ці джерела спорожніють, кажуть опитані WP екологи ― зокрема, з української громадської організації «Екодія». Принаймні, забракне води для поливу полів.

Окрема проблема ― міни, яких чимало і з тимчасово окупованого боку Дніпровського узбережжя, і з вільного. Швидше за все, українські та російські військові мали карти встановлених мін. Тепер ці карти нерелевантні, й розміновувати території буде значно складніше.

Зменшення кількості води у Каховському водосховищі знищить багато місць нересту риб ― хоча їх може побільшати в нижній течії Дніпра. Також під загрозою знищення екосистеми Олешківських пісків і Кінбурнської коси.

Кілька років тому в Бразилії стався прорив дамби схожих масштабів, пише видання, маючи на увазі, швидше за все, інцидент на дамбі Брумадіньо в січні 2019 року. Наслідки того інциденту не ліквідовано досі, хоча на тих територіях і не було війни.

POLITICO відзначило, як українці кепкують з ООН, яка в день підриву росіянами дамби Каховської ГЕС опублікувала твіт про День російської мови. Видання наводить приклади різких реакцій українських публічних осіб і просто користувачів інтернету, через що допис ООН отримав значно більше негативних реакцій, ніж позитивних. Так, видання цитує твіт спікера МЗС України Олега Ніколенка: «ООН твітить про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу в Європі катастрофу за останні десятиліття, спричинену тільки росією. Чому такі мовчазні?» Не маючи остаточних доказів, що підрив вчинила росія, POLITICO все ж зазначає, що росіянам підрив ГЕС приніс набагато більше позитивів у воєнному плані, ніж українцям, тож вони мали серйозніші мотиви здійснити цей теракт.

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