Влада обговорює відкриття львівського аеропорту. Він працюватиме як гуманітарний коридор

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Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького може відновити свою діяльність як гуманітарний коридор.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький після підписання програми Європейського Союзу «Механізм «Сполучення Європи», передає Укрінформ.

«Ми обговорили можливість відкриття львівського аеропорту. Це одна з важливих речей, яку ми дуже чекаємо. Ми надіємося, що так як наразі є «зерновий» коридор, може бути і гуманітарний, забезпечений Європейським Союзом», — сказав Козицький.

Завдяки програмі від ЄС збільшать кількість пунктів пропуску в області, а також покращать автомобільну та залізничну інфраструктуру.

6 червня у Львівській ОВА підписали Угоду про участь України у програмі «Механізм «Сполучення Європи», за якою ЄС виділяє €33 мільярди для розбудови української транспортної інфраструктури. Підписання документів відкриє нові можливості у відновленні України та зруйнованої критичної інфраструктури.