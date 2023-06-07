Австрія виділить €1 млн на підтримку ядерної безпеки в Україні

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Уряд Австрії надасть Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) €1 млн на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Австрії.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг зазначив, що «російська рулетка з безпекою українських атомних електростанцій має нарешті закінчитися».

«Незалежна й неупереджена робота МАГАТЕ на місцях і її присутність на атомних електростанціях є одночасно системою раннього попередження і убезпеченням життів», — наголосив очільник МЗС Австрії.

За його словами, напад на дамбу Каховської ГЕС та можливий вплив на постачання охолоджувальної води на Запорізьку атомну електростанцію переконливо демонструють важливість цієї місії.

Надані кошти будуть спрямовані, зокрема, на розгортання та роботу групи МАГАТЕ, яка перебуває на ротаційній основі на всіх українських ядерних обʼєктах, зокрема й на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій АЕС.