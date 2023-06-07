В армії Японії хочуть скасувати заборону на татуювання. У країні проблема з набором військових

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Голова кадрового бюро Міністерства оборони Японії Кадзухіто Мачіда заявив, що необхідно переглянути заборону на татуювання в армії. Чиновники стверджують, що це правило заважає призову.

Про це пише BBC.

У Японії вже давно діє заборона на татуювання. Японці повʼязують їх із мафіозними кримінальними угрупованнями якудза, члени яких часто ідентифікують одне одного за барвистими малюнками на шкірі.

Але посадовці все частіше наголошують, що молоді японці роблять татуювання, щоб продемонструвати власний стиль, а не для ототожнення з якудза.

За словами чиновників, Силам самооборони Японії бракує 10% військових, і вони не досягли мети призову в квітні минулого року.

«Відмова заявникам лише через те, що вони мають татуювання, створює проблему зі зміцненням кадрової бази», — нещодавно зазначив депутат від правлячої Ліберально-демократичної партії Масахіса Сато.

Голова кадрового бюро Міністерства оборони Кадзухіто Мачіда в цьому контексті звернув увагу на зниження народжуваності в Японії. Торік у 125-мільйонній країні було менше ніж 800 тисяч новонароджених проти понад двох мільйонів у 1970-х роках.

Це, зокрема, спричинило проблему з набором військових. Після Другої світової війни конституція Японії дозволяє використовувати військову силу лише для самооборони. Однак за останні роки країна збільшила свої військові витрати. Також у японському суспільстві є занепокоєння через зростання напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та війни росії в Україні.