Трибунал у Гаазі: підозрюваний у фінансуванні геноциду в Руанді не може постати перед судом — через недоумство

Новини

Міжнародний залишковий механізм для кримінальних судів ООН ухвалив, що 88-річний руандійський бізнесмен Фелісьєн Кабуга, якого називають великим фінансистом геноциду в Руанді в 1994 році, не може постати перед судом.

Рішення суд ухвалив 6 червня, цитує Reuters.

Адвокати Кабуги стверджували, що він страждав на недоумство. У своїй ухвалі судді заявили, що Кабуга «не може повноцінно брати участь у судовому процесі та навряд чи відновить свою фізичну форму в майбутньому». Це вперше за багаторічну кампанію із притягнення до відповідальності підозрюваних у геноциді в Руанді, коли суд виніс таке рішення.

Судді запропонували альтернативну судову процедуру, яка максимально схожа на судовий процес, але без можливості винесення обвинувального вироку.

Суд призупинив судовий розгляд у березні, щоб дати можливість оцінити стан здоровʼя Фелісьєна Кабуги. Згідно із судовими документами, йому 88 років, хоча є деякі розбіжності щодо його точного віку.

За даними слідства, Кабуга використав свої статки, які заробив на торгівлі чаєм у 1970-х роках, для покупки мачете, яким озброювалися хуту. Бізнесмена також звинувачують у тому, що він використав свою радіостанцію, щоб закликати хуту вбивати тутсі, розпалюючи геноцид і транслюючи підбурювальні ненависницькі висловлювання.

Фелісьєна Кабугу заарештували в Парижі у 2020 році після того, як протягом 26 років він ухилявся від арешту і переміщався Східною Африкою. Французькі слідчі вистежили його до квартири в Парижі, де жив під вигаданим імʼям.