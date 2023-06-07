Влада Косова готова провести нові місцеві вибори в сербських громадах, але за певних умов

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Влада Косова готова провести нові місцеві вибори в чотирьох північних муніципалітетах, де більшість становлять серби. Але для цього потрібно припинити насильство.

Про це заявила міністр закордонних справ Косова Доніка Гервалла-Шварц, пише Reuters.

«Так, ми відкриті для виборів у цих чотирьох муніципалітетах, але для проведення нових виборів нам потрібні проміжні кроки», — сказала вона.

За її словами, Косово також потребує «зобовʼязання з боку Сербії, що вони більше не погрожуватимуть сербським громадянам Косова через участь у виборах», додавши, що люди не повинні відчувати загрозу насильства з боку натовпу.

Чому сталися сутички в Косові?

23 квітня на півночі Косова в умовах бойкоту сербів відбулися спірні муніципальні вибори. Серби відмовилися брати участь у місцевих виборах, і кандидати від етнічних албанців перемогли у виборах мерів чотирьох муніципалітетів із сербською більшістю. Серби вимагають, щоб уряд Косова відсторонив мерів-албанців від влади.

Серби становлять більшість на півночі Косова. Етнічні албанці становлять понад 90% населення Косова загалом, але північні серби вже давно вимагають виконати угоду 2013 року за посередництва ЄС — створити асоціацію автономних муніципалітетів на їхній території.