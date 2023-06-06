Дослідження: вчені знайшли новий спосіб, як приборкати перенаселення планети котами

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Дослідники знайшли спосіб нехірургічної контрацепції для котів, щоб стримати їхнє розмноження. Зараз на планеті живе близько 600 мільйонів цих тварин, і 80% з них — бродячі.

Про це пише CNN.

Стерилізація котів допомагає запобігти появі бездомних кошенят і переповненню притулків. Щоб зробити її більш доступною, вчені виробили інʼєкції тривалої контрацепції, які запобігають овуляції.

Команда вчених вивчала гормон, присутній у фолікулах яєчників ссавців, який забезпечує ріст яйцеклітини. Аби дізнатися більше про функцію гормону, дослідницька група ввела самкам мишей ген, який його виробляє, тобто дала їм додаткову дозу природного гормону. Виявилося, що діяльність яєчників у гризунів припинилася після цього, і вони стали повністю безплідними.

Пізніше такий метод контрацепції випробували на девʼяти кішках, названих на честь перших леді США: Мішель, Бетті, Ебігейл, Ненсі, Доллі, Барбара, Розалін, Жак і Мері. Три з них були контрольною групою, а шість отримали інʼєкції гена відповідного гормону з легким вірусом. Вірус пробрався до мʼязових клітин, які довго живуть, і залишився там, не змінюючи ДНК тварин, але змушуючи котячі організми виробляти гормон, що перешкоджає розвитку фолікулів яєчників. Без дозрівання цих клітин навколо яйцеклітини у кішок не відбувається овуляція, і тому вони не вагітніють.

Вчені стежили за рівнем гормону в сечі та фекаліях кішок тричі на тиждень два роки поспіль і побачили, що підвищений рівень цього гормону зберігався. Аби перевірити, чи справді ці підвищені рівні гормонів не дають тваринам завагітніти, до кішок пустили двох котів. Усі три кішки контрольної групи завагітніли, але жодна з шести кішок експериментальної групи не завагітніла.

Однак знадобиться кілька років, щоб процедура інʼєкційної контрацепції отримала необхідні дозволи і стала доступною у ветеринарних кабінетах.