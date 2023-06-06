Телескоп James Webb ділиться зображенням спіральної галактики. Там видно, як утворюються зірки

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ESA / Webb, NASA & CSA, J. Lee and the PHANGS-JWST Team

Космічний телескоп James Webb стежив за галактикою NGC 5068, яка розташована у сузірʼї Діви за 17 мільйонів світлових років від Землі. Астрономи досліджують її у рамках місії, яку називають «скарбницею» спостережень за утворенням зірок у глибинах космосу.

Про це пише Space.

Нові зображення від James Webb допоможуть дослідникам краще зрозуміти процеси утворення зірок та еволюцію спіральних галактик з перемичкою, таких як наш Чумацький Шлях.

ESA / Webb, NASA & CSA, J. Lee and the PHANGS-JWST Team

На зображенні NGC 5068 видно лінії з газу та зірок, що тягнуться по спіральній галактиці з перемичками. У верхньому лівому куті видно яскраву і щільну центральну смугу галактики, яка й відрізняє її від спіральних галактик без перегородок.

Астрономи припускають, що коли ця смуга із зірок та космічного пилу обертається, то вона може тягнути газ і пил до центру цих галактик, де вони діють як паливо для інтенсивного зореутворення.