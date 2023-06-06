Іран заявив про створення власної гіперзвукової зброї

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Іран заявив, що створив власну гіперзвукову зброю. Вона нібито здатна летіти на понад 1 400 кілометрів і може обійти «будь-яку регіональну систему протиракетної оборони».

Про це пише The Guardian.

Жодних доказів таких тверджень Ірану наразі немає.

Ракета має назву Fattah, що з фарсі перекладається як «Завойовник».

Гіперзвукова зброя — це зброя, яка здатна розвивати швидкість понад 5 Махів, тобто понад 6 тисяч км/год. В Ірані кажуть, що швидкість їхньої ракети в 15 разів перевищує швидкість звуку.

Концепція гіперзвукової зброї наразі лежить в основі зброї майбутнього. Теоретично, це ракети, які не може збити жодна існуюча в світі система протиповітряної та протиракетної оборони. Китай та США активно розробляють гіперзвукову зброю, а росія заявила, що створила її у 2018 році — це ракета «Кинджал». Але під час війни в Україні зʼясувалося, що це не гіперзвукова, а аеробалістична ракета, і вона не може тримати надзвукову швидкість протягом усього польоту. Тому після появи в Україні сучасних зенітно-ракетних комплексів Patriot ракети «Кинджал» почали збивати над Києвом.