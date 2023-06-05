Apple показала гарнітуру доповненої і віртуальної реальності Vision Pro. Її ціна $3 499

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Apple

Компанія Apple презентувала Vision Pro — гарнітуру AR/VR. Її розробляли протягом кількох років.

Гарнітура підтримує застосунки доповненої та віртуальної реальності й не потребує спеціального контролера — вона автономна. Vision Pro можна підключити, наприклад, до Mac і передавати зображення з компʼютера чи до джойстика PS5 або Xbox.

Vision Pro покладатиметься на голосове введення та жести рук завдяки використанню зовнішніх камер.

В основі гарнітури є алюмінієва рама з вигнутим склом спереду, фізичною кнопкою для захоплення зображення та цифровою головкою для налаштувань. Ззаду — гнучкий ремінь, а козирок закриває все від дисплея до голови користувача, щоб світло не заважало. З боків вбудовані «аудіоблоки» для звуку.

Vision Pro працює на чипах M2 та R1, керуючись операційною системою visionOS. Її microLED-екрани мають роздільну здатність понад 4K. З ними користувач може зробити свій деталізований 3D-аватар.

Автономна робота — дві години, а ціна — $3 499. Купити її вдасться не раніше ніж на початку 2024 року.