В Ізраїлі вважають, що єгипетський поліцейський застрелив трьох ізраїльських військових, імовірно, через моральну травму

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Днями 22-річний єгипетський поліцейський на імʼя Мохамед Салах Ібрагім на кордоні застрелив трьох ізраїльських військових. Він, імовірно, зазнав психологічної травми після смерті побратима.

Про це пише The Times of Israel.

Ібрагіма призвали до єгипетської армії в червні 2022 року і дислокували на кордоні з Ізраїлем як поліцейського. Найближчим часом він мав завершити службу, на яку скаржився. За інформацією медіа, чоловік вважав, що в армії несерйозно сприйняли його стан після смерті товариша.

Армія оборони Ізраїлю вважає, що Мохамед Салах Ібрагім діяв самостійно, коли застрелив ізраїльських військових. При ньому були два бойові ножі, Коран і шість магазинів для штурмової гвинтівки.

Єгипетський поліцейський Мохамед Салах Ібрагім.

Під час конфлікту в травні 2021 року між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази поліцейський висловив солідарність із палестинцями у Facebook, заявляючи, що «Аллах підтримує Палестину». Його знайомі вважають, що він хотів помститися за смерть друга.

Загиблі зі сторони Ізраїлю — 20-річні сержанти Орі Іцхак Ілуз та Охад Дахан, а також 19-річна сержантка Лія Бен Нун.

Сержанти Орі Іцхак Ілуз та Охад Дахан, а також сержантка Лія Бен Нун. Facebook / Israel Defense Forces

Ізраїль передав тіло Ібрагіма Єгипту для поховання.