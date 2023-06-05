В Ізраїлі вважають, що єгипетський поліцейський застрелив трьох ізраїльських військових, імовірно, через моральну травму
- Автор:
- Ліза Бровко
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Днями 22-річний єгипетський поліцейський на імʼя Мохамед Салах Ібрагім на кордоні застрелив трьох ізраїльських військових. Він, імовірно, зазнав психологічної травми після смерті побратима.
Про це пише The Times of Israel.
Ібрагіма призвали до єгипетської армії в червні 2022 року і дислокували на кордоні з Ізраїлем як поліцейського. Найближчим часом він мав завершити службу, на яку скаржився. За інформацією медіа, чоловік вважав, що в армії несерйозно сприйняли його стан після смерті товариша.
Армія оборони Ізраїлю вважає, що Мохамед Салах Ібрагім діяв самостійно, коли застрелив ізраїльських військових. При ньому були два бойові ножі, Коран і шість магазинів для штурмової гвинтівки.
Під час конфлікту в травні 2021 року між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази поліцейський висловив солідарність із палестинцями у Facebook, заявляючи, що «Аллах підтримує Палестину». Його знайомі вважають, що він хотів помститися за смерть друга.
Загиблі зі сторони Ізраїлю — 20-річні сержанти Орі Іцхак Ілуз та Охад Дахан, а також 19-річна сержантка Лія Бен Нун.
Ізраїль передав тіло Ібрагіма Єгипту для поховання.
- Єгипет та Ізраїль підписали мирний договір у 1979 році. Країни домовилися завершити формальний стан війни, який тривав з 1948 року. За цей час відбулися три арабо-ізраїльські війни. Ізраїль погодився вивести війська та цивільне населення із Синайського півострова та передати його Єгипту. Натомість Єгипет зобовʼязався тримати півострів демілітаризованим. Також договір передбачав вільний прохід ізраїльських кораблів через Суецький канал та інші протоки, які контролює Єгипет. Сам же Єгипет став першою арабською країною, яка офіційно визнала Ізраїль.