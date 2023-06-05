Міноборони: На деяких напрямках Сили оборони переходять до наступу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
У рамках оборонної операції ЗСУ на деяких напрямках переходять до наступальних дій, повідомила заступник глави Міноборони Ганна Маляр.
За її словами, в районі Бахмуту, українська армія успішно рухається широким фронтом.
«Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій», — зазначила вона.
Маляр наголошує, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. «Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції», — зазначила заступниця міністра.
За її словами, на півдні ворог перебуває в обороні — там тривають бої місцевого значення.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року рф почала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків. У квітні 2022 року Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, а восени деокупували частину Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Наразі бої тривають на сході та півдні України.