Ще пʼять російських військових отримали підозри. Вони на Київщині систематично ґвалтували жінку

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Національна поліція України повідомила про підозру ще пʼятьом російським військовим. Під час тимчасової окупації Бучанської громади Київщини окупанти протягом тривалого часу ґвалтували місцеву жінку, погрожуючи розправою над її матірʼю та зґвалтуванням малолітньої доньки.

Про це Національна поліція України повідомила 5 червня.

Під час окупації регіону російські військові проводили рейди, під час яких грабували та залякували місцевих мешканців розправою. Під час одного з таких рейдів вони увірвалися до будинку місцевих жителів і, погрожуючи зброєю, змусили жінку зайти до гаража, де по черзі зґвалтували її. Жінку ґвалтували систематично, протягом тривалого часу.

Ґвалтівники — військові 37 окремої гвардійської мотострілецької донської будапештської червоного прапора ордена червоної зірки бригади.