Кияни виступили проти перейменування вулиці на честь ексмера Олександра Омельченка — петиція набрала голоси

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Кияни виступили проти перейменування однієї з вулиць столиці на честь колишнього мера Олександра Омельченка. Петиція набрала необхідну кількість голосів.

Про це йдеться на сайті петиції.

Автори зазначили, що ще в січні 2023 року в опитуванні в застосунку «Київ Цифровий» кияни проголосували проти перейменування однієї з вулиць на честь Олександра Омельченка. Але 29 травня до Київради подали проєкт рішення з пропозицією перейменувати вулицю Павла Скоропадського на честь Омельченка щоб уникнути дублювання, тому що в столиці зʼявилася нова вулиця Гетьмана Павла Скоропадського.

«Олександр Олександрович Омельченко за часів свого перебування на посаді голови КМДА та міського голови завдав Києву шалених збитків. Він та його команда розірвали на дві частини трамвайну мережу міста, що стало однією з причин транспортного колапсу, який кияни спостерігають і до сьогодні. Саме в ті часи була зароджена концепція громадського транспорту, за якою наземним маршрутам КП «Київпастранс» відводилася другорядна роль після приватних перевізників», — підкреслюють автори.

Вони закликають провести повторне голосування в «Київ Цифровому» з приводу перейменування вулиці Скоропадського.