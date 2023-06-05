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«Нова пошта» відкрила перше відділення в Чехії, у місті Прага. Адреса: Pod Višňovkou 1664/29. Відділення працює щоденно і приймає посилки й вантажі вагою до 1 000 кг.

Вартість доставки з України в Чехію:

документи — 250 грн;

посилки до 2 кг — 400 грн;

посилки до 10 кг — 600 грн;

посилки до 30 кг — 1 200 грн;

вантажі від 31 кг до 1 000 кг — 40 грн за 1 кг ваги.

Термін доставки — від 5 робочих днів.