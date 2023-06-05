У Польщі опозиція організувала антиурядовий протест. На нього прийшли пів мільйона людей

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Getty Images / «Бабель»

У Варшаві в неділю, 4 червня, відбувся антиурядовий протест, який організувала опозиційна партія «Громадянська платформа» на чолі з Дональдом Туском.

Люди вийшли на вулицю, «щоб боротися за демократію, за вільну Польщу, за наші права». Марш — це протест проти чинної влади. Організатори заявили, що на протест вийшли пів мільйона людей.

Антиурядовий протест у Польщі. Варшава, 4 червня. Getty Images / «Бабель»

Під час виступу на Замковій площі Дональд Туск наголосив, що сьогодні на вулицях Варшави можна побачити «пів мільйона людей, які єдині і хочуть, щоб Польща була законослухняною, безпечною, справедливою, чистою та зеленою, самоврядною та європейською».

Він сказав, що «ніхто в Польщі сьогодні не може вдавати, що почувається в безпеці, — коли в країні падає російська ракета, а ця влада замість того, щоб її шукати, замість того, щоб інформувати людей, місяцями мовчала, а потім місяцями брехала». 27 квітня стало відомо, що в Польщі, поблизу міста Бидгощ знайшли уламки російської ракети. Вона впала ще 16 грудня 2022 року під час масованого обстрілу України. Польські військові, всупереч обовʼязку, не повідомили прокуратуру про порушення повітряного простору Польщі. Слідчі не отримували жодних повідомлень у цій справі. Провадження в цій справі відкрили лише наприкінці квітня 2023 року.

Twitter / Donald Tusk

«Якщо ви проти корупції, злодійства та високих цін, то ви проти [правлячої] партії «Право і справедливість». Якщо ви проти брехні та цензури, презирства та ненависті, що виливаються щодня з так званих загальнодоступних ЗМІ, значить, ви проти «Права і справедливості», — продовжив Туск.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував протест: «Мені стає трохи смішно, коли старі лисиці, які багато років сидять у політиці, організовують антиурядовий марш і подають це як стихійний громадянський протест».

«Я, звичайно, нічого не маю проти вільного вираження поглядів. У тому й принада демократії, що ця свобода є в кожного, і навіть більш жорсткі форми вираження цих поглядів, удари по уряду, по тому, що ми робимо як команда «Права і справедливості», також не викликають у мене значного обурення», — додав Моравецький.

У жовтні або в листопаді 2023 року в Польщі мають відбутись чергові парламентські вибори . За їхніми результатами оберуть 460 членів Сейму і 100 сенаторів. Дональд Туск на протесті 4 червня оголосив, що його партія «Громадянська платформа» іде на ці вибори. Польське радіо RMF FM та економічний щоденник Dziennik Gazeta Prawna провели опитування щодо виборів у Сейм ще до протесту 4 червня. Антиурядова коаліція отримає більшість у Сеймі з 231 місцем. «Право і справедливість» та Конфедерація свободи і незалежності отримають 228 місць.