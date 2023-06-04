Через російський обстріл околиці Дніпра загинула дворічна дитина — її тіло знайшли під завалами. Десятки постраждали

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Telegram / Сергій Лисак

Через російський ракетний удар по житловій двоповерхівці у Підгородненській громаді постраждали 22 людини — це відомо станом на ранок 4 червня. Серед постраждалих пʼятеро дітей. Під час розбору завалів рятувальники знайшли тіло дворічної дівчинки.

Про це пише голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загалом 17 людей госпіталізували, троє лікуються амбулаторно. Хлопці віком 6, 11 та 15 років перебувають в операційних у важкому стані, а дівчата 11 та 17 років наразі в задовільному стані. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення і забої.

Два двоповерхових будинки, між яких влучила російська ракета, частково зруйновані. Пошкоджені 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.